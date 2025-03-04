Компания по сбору лома приобрела обанкротившийся алтайский пивзавод

Предприятие, основанное в Немецком национальном районе, было известно напитками под брендом Kors Компания из Санкт-Петербурга "Акрон Скрап Северозапад" купила за 18 млн рублей имущественный комплекс ООО "Подсосновский пивоваренный завод", расположенный в Немецком национальном районе Алтайского края.