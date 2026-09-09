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Царьград

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"Тело не принимает": Каменская заявила о проблемах со здоровьем из-за украинского языка

"Тело не принимает": Каменская заявила о проблемах со здоровьем из-за украинского языка

Причину серьезных недугов артистки нашла специалист. Настя Каменских, известная по дуэту "Потап и Настя", заявила, что в 2022 году полностью перешла на украинский язык, однако спустя примерно полгода у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем.

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