Военкор Котенок: в зоне СВО убит боец ВСУ Лонский из полка Калиновского

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции был убит боец Лонский, служивший в полку имени Калиновского Вооруженных сил Украины, который формируется из предателей белорусского народа.
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