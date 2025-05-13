В ДНР практически все готово к запуску пассажирских поездов в Москву и Санкт-Петербург. Осталось решить всего одну проблему...

Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности.
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