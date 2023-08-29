PRIMPRESS.RU

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кожин
    Гранты, льготы и материальная помощь педагогам Приморья - это хорошо. Если даже по"пятерке", по "десятке" ежемесячно....В Приморье благод...
  • Grandad
    Отлично. Теперь можно не развязывать руки владельцу банковских карт!Уже с сегодняшнег...
  • Привет Хотелов
    дурь«Теперь полный за...

Что творится: жительница Приморья стала свидетельницей пугающего природного явления

Что творится: жительница Приморья стала свидетельницей пугающего природного явления

Жительница Приморья стала свидетельницей уникального природного явления, сообщает PRIMPRESS. Фото она поделилась с Telegram-каналом «Погода 25 регион».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх