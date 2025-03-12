Бритни Спирс станцевала в откровенном боди перед камерой

Американская поп-певица Бритни Спирс станцевала в откровенном образе перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 41,8 миллиона подписчиков.