Волжская ГЭС презентовала уникальную книгу о Дальнем Востоке

Мероприятие прошло в волгоградской школе № 10. Ученикам 6-х классов рассказали об особенностях Дальнего Востока, его уникальной природе, населении, животном мире и показали красочную презентацию о жизни самого восточного федерального округа России.
Мероприятие прошло в волгоградской школе № 10. Ученикам 6-х классов рассказали об особенностях Дальнего Востока, его уникальной природе, населении, животном мире и показали красочную презентацию о жизни самого восточного федерального округа России.
Свежие комментарии