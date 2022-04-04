novostivolgograda

208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Афанасьев
    он или из пятой...или идиот...Волгоградского де...
  • Сергей Афанасьев
    удивляет меня....ну как можно с Геббельсом мирный договор заключить?  Ну вот те, кто за МИР, ну как они себе это пред...Волгоградского де...
  • Марина Фролова
    В армии, похоже, не служил и жутко боится всеобщей мобилизации..У большинства "миролюбцев" именно этот мотивВолгоградского де...

Волжская ГЭС презентовала уникальную книгу о Дальнем Востоке

Волжская ГЭС презентовала уникальную книгу о Дальнем Востоке

Мероприятие прошло в волгоградской школе № 10. Ученикам 6-х классов рассказали об особенностях Дальнего Востока, его уникальной природе, населении, животном мире и показали красочную презентацию о жизни самого восточного федерального округа России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх