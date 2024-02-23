Главархив рассказал об истории Ансамбля Александрова

Главархив Москвы/www.mos.ru О документах, которые отражают историю Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова, рассказали в столичном Главархиве в День защитника Отечества, сообщается в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.