Посол Китая заявил о готовности разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка РФ

Китай намерен разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэйа, который сделал такое заявление на II Российско-китайском автопромышленном форуме.
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