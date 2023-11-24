Посол Китая заявил о готовности разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка РФ

Китай намерен разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэйа, который сделал такое заявление на II Российско-китайском автопромышленном форуме.