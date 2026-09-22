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В Германии предупредили о самой опасной осени для Европы

В Германии предупредили о самой опасной осени для Европы

Об угрозе европейской безопасности из-за правительственного кризиса в Германии предупредил бывший высокопоставленный дипломат, многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 22 сентября в интервью газете Handelsblatt.

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