Доллар сгущает краски

Евро – это валюта оптимистов, доллар – пессимистов. Неудивительно, что когда Израиль наносит удары по Ирану, а политика протекционизма лидирующего в рейтингах Дональда Трампа угрожает причинить вред мировой экономике, EURUSD падает.
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