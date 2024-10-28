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Доллар сгущает краски

Доллар сгущает краски

Евро – это валюта оптимистов, доллар – пессимистов. Неудивительно, что когда Израиль наносит удары по Ирану, а политика протекционизма лидирующего в рейтингах Дональда Трампа угрожает причинить вред мировой экономике, EURUSD падает.

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