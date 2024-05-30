Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Аталантой Юнайтед»

«Интер» Лионеля Месси на домашней арене неожиданно уступил «Атланте». Ранним утром 30 мая в Майами (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» Лионеля Месси принимал «Атланту Юнайтед».
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