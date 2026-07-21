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Представитель МИД РФ о недостатках ЧМ: «Визовый барьер как инструмент цензуры, двойные стандарты, лицемерие вокруг темы расизма. Красивая картинка бессильна перед реальностью»

Директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил о выявленных в ходе ЧМ-2026 нарушениях.

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