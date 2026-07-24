Июльский марафон российской дипломатии

МОСКВА (ИА Реалист). Июль 2026 года стал для российской дипломатии месяцем интенсивных контактов и резких заявлений на фоне продолжающейся войны с Украиной, эскалации в Персидском заливе и подготовки к международным форумам.
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