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Русская весна

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  • Гарий Щерба
    ЛЮКСОВЫЙ  артист и  вообще  МОЛОТОК ЧУВАК 👍👍👍...!!!В Ивана Охлобысти...
  • лина любимцева
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    И того хватит, не выйдет.Житель Хабаровско...

Сенату США не удалось согласовать сделку для помощи Украине

Сенату США не удалось согласовать сделку для помощи Украине

Сенаторам в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе, признал лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

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