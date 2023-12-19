Сенату США не удалось согласовать сделку для помощи Украине

Сенаторам в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе, признал лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.
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