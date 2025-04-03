Налоговый вычет со свадьбы захотели ввести в России

По задумке авторов инициативы, каждый супруг сможет вернуть не более 150 тысяч рублей Депутаты ЛДПР предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы, который позволит супругам вернуть до 300 тысяч рублей, сообщает Shot.
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