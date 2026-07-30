ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Моор о пике паводка на Туре, гибели рыбы и выплатах пострадавшим: «Такого летнего разлива не было»

Моор о пике паводка на Туре, гибели рыбы и выплатах пострадавшим: «Такого летнего разлива не было»

Продолжается борьба с аномальным дождевым паводком в Тюменской области. Уровень воды в реке Туре превысил исторические максимумы, однако масштабной катастрофы удалось избежать благодаря опыту прошлых лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии