Моор о пике паводка на Туре, гибели рыбы и выплатах пострадавшим: «Такого летнего разлива не было»

Продолжается борьба с аномальным дождевым паводком в Тюменской области. Уровень воды в реке Туре превысил исторические максимумы, однако масштабной катастрофы удалось избежать благодаря опыту прошлых лет.
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