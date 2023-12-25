«Виннипег» отдал защитника Князева в аренду в «Торпедо»

Артемий Князев возвращается из Северной Америки в Россию, чтобы дебютировать в КХЛ. Сайт клуба НХЛ «Виннипег Джетс», владеющего правами на Князева, сообщает, что 22-летний защитник отдан в аренду нижегородскому «Торпедо».
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