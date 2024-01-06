Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал необходимость отмены в России моратория на смертную казнь.
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