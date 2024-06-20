Закат поколения: самый яркий период в истории сборной Хорватии по футболу подходит к концу

Сборная Хорватия претендует на звание одного из главных разочарований чемпионата Европы по футболу. В первом матче подопечные Златко Далича по всем показателям уступили Испании, а во втором не смогли взять верх над Албанией, пропустив решающий мяч на пятой компенсированной минуте.