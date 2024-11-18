«Ведомости»: Штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января

С 1 января 2024 года в России могут увеличиться штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В правительстве разрабатываются поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сообщает газета «Ведомости».
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