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Происшествия

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В Пензе задержана группа лжемастеров за обман местных жителей под видом оказания бытовых услуг

В Пензе задержана группа лжемастеров за обман местных жителей под видом оказания бытовых услуг

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей аферами при проведении строительных работ, ремонте и обслуживании бытовой техники.

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