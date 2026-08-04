В Пензе задержана группа лжемастеров за обман местных жителей под видом оказания бытовых услуг

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей аферами при проведении строительных работ, ремонте и обслуживании бытовой техники.
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