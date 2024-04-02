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Петербургский дневник

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В двух районах Петербурга с 4 апреля ограничат дорожное движение

В двух районах Петербурга с 4 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском и Выборгском В Адмиралтейском районе Петербурга с 4 по 30 апреля из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту от площади Стачек до Нарвского проспекта, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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