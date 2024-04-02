В двух районах Петербурга с 4 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском и Выборгском В Адмиралтейском районе Петербурга с 4 по 30 апреля из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту от площади Стачек до Нарвского проспекта, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.