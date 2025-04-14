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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Японский магазин призвал игроков объединиться в борьбе против перекупщиков...

Японский магазин призвал игроков объединиться в борьбе против перекупщиков...

Японский магазин призвал игроков объединиться в борьбе против перекупщиков перед запуском Nintendo Switch 2Nojima заранее предупредила клиентов, что предзаказы на Switch 2 будут осуществляться на лотерейной основе и через “секретные распродажи” с ограниченным доступом.

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