Японский магазин призвал игроков объединиться в борьбе против перекупщиков перед запуском Nintendo Switch 2Nojima заранее предупредила клиентов, что предзаказы на Switch 2 будут осуществляться на лотерейной основе и через “секретные распродажи” с ограниченным доступом.