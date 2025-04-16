Национальный день Молдовы будет отмечен в Осаке на Всемирной выставке

Республика Молдова примет участие во Всемирной выставке Осака-2025. В течение шести месяцев работы выставки пройдут специальные мероприятия, деловые встречи и инициативы, направленные на создание мостов сотрудничества с международными партнерами.
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