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Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы

Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы

Vadim Tarakanov/Global Look Press Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы Наследник народной артистки Украины Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление певицы на концерте в Кремле.

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