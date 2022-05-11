Vadim Tarakanov/Global Look Press Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы Наследник народной артистки Украины Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление певицы на концерте в Кремле.
Vadim Tarakanov/Global Look Press Сын певицы Таисии Повалий открестился от матери после ее выступления в Кремле на День Победы Наследник народной артистки Украины Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление певицы на концерте в Кремле.
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