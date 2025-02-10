СК

Сергей Ковалев

первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не знает определения "отчаяния"?, как невозможности разрешения втсавшей во весь рост задачи... блудняки какие-то в Думе, либо СМИ напрягают зачем-то. суть вещей на мой диванный взгляд следующая - Трамп призван кукловодами к оптимизации внешних отношений США путем банальных торгашеских сделок, ВВП же полагает и не без оснований, что время заключать долгосрочные соглашения между антагонистами. суть в разной длине - сделка сильно короче соглашения и не несёт дальнейших после свершения обязательств сторон, соглашение же действует гораздо более длительный срок и основано на правах и обязанностях сторон с оговоренными ответственностями. есть вопросы к соблюдению соглашений, но полстолетия мiр прожил в относительно спокойном состоянии, пока не разрушилась система сдержек и противовесов с уходом со сцены Союза. се8годня Россия на месте Союза, хотя не без нюансов.