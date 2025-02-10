NEWS.ru Kremlin Pool Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина мог быть отчаянным, заявил NEWS.
Наконец-то. Трамп и Путин поговорили. В Госдуме объяснили, почему разговор был отчаянным
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СК
Сергей Ковалев
первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не знает определения "отчаяния"?, как невозможности разрешения втсавшей во весь рост задачи... блудняки какие-то в Думе, либо СМИ напрягают зачем-то. суть вещей на мой диванный взгляд следующая - Трамп призван кукловодами к оптимизации внешних отношений США путем банальных торгашеских сделок, ВВП же полагает и не без оснований, что время заключать долгосрочные соглашения между антагонистами. суть в разной длине - сделка сильно короче соглашения и не несёт дальнейших после свершения обязательств сторон, соглашение же действует гораздо более длительный срок и основано на правах и обязанностях сторон с оговоренными ответственностями. есть вопросы к соблюдению соглашений, но полстолетия мiр прожил в относительно спокойном состоянии, пока не разрушилась система сдержек и противовесов с уходом со сцены Союза. се8годня Россия на месте Союза, хотя не без нюансов.
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8 час.
Юрий Селиванов
Трамп уже отменим распоряжение, - приостановить поставку оружия фашистам. Что и требовалось доказать, от хохлофашистов должна быть только КАПИТУЛЯЦИЯ.
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8 час.
Олег Самойлов
Во как! "...новый мировой уклад, о котором Путин не договорился с заносчивым Байденом и о котором договорится с Трампом..."! А писарь ТОЧНО УВЕРЕН в этом?
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13 мин.
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