Названа страна с самой щедрой пенсией в мире

Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование компании Money Mail и пенсионного фонда Aon.
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