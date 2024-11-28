Делом о смерти новорожденного в Челябинске попросили заняться Генпрокуратуру

Отец умершего в больнице Челябинска ребенка Дмитрий Ершов, после повторной судебно-медицинской экспертизы намерен добиться подробных причин его гибели — для этого он обратился в Генпрокуратуру, выяснили «Известия».
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