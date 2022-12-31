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Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 32 очка в 36 играх

Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 32 очка в 36 играх

Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». Форвард «Каролины» внес вклад в победу над «Пантерс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в большинстве.

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