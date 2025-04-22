ГАИ сорвала вечеринку стритрейсеров на Крестовском Любители уличных гонок в канун выходных в очередной раз собрались у «Газпром Арены» пошуметь, похвастаться и подрифтовать.
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ГАИ сорвала вечеринку стритрейсеров на Крестовском Любители уличных гонок в канун выходных в очередной раз собрались у «Газпром Арены» пошуметь, похвастаться и подрифтовать.