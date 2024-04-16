Беспилотники и нехватка боеприпасов обнуляют шансы Украины вернуть потерянные территории Ольга ВайленкоВ условиях продолжающегося конфликта между Украиной и Россией прогнозы становятся все более мрачными для украинской армии.
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