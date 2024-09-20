🔍 В Ленинском районе начался осенний этап военно-поисковой экспедиции «Вахта памяти. Крымфронт» Поисковики работают даже во время шторма.
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🔍 В Ленинском районе начался осенний этап военно-поисковой экспедиции «Вахта памяти. Крымфронт» Поисковики работают даже во время шторма.