Военное обозрение

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Представитель Минобороны США назвал сроки начала обучения экипажей ВСУ на танках Abrams

Представитель Минобороны США назвал сроки начала обучения экипажей ВСУ на танках Abrams

В течение следующей недели американские военные инструкторы приступят к обучению украинских военнослужащих основам эксплуатации и обслуживания танков M1A1 Abrams.

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