Получение вида на жительство в Европе: условия и особенности Юлия ПономареваВ последние годы Европа стала одним из наиболее привлекательных регионов для иммиграции благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и разнообразию культур.
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