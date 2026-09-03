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Генпрокурор Гуцан призвал ввести мораторий на проверки малого бизнеса в 2027 году из-за атак БПЛА

Генпрокурор Гуцан призвал ввести мораторий на проверки малого бизнеса в 2027 году из-за атак БПЛА

Генеральный прокурор России Александр Гуцан вынес на обсуждение идею приостановить с 2027 года контрольно-надзорные мероприятия в отношении малого предпринимательства.

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