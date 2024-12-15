Перечислены всего пять продуктов для здоровой щитовидки

Они приведут гормоны в норму. Сохранить здоровье щитовидной железы поможет правильное питание. Об этом сообщают специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, которых цитирует Ufatime.
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