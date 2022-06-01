В Бурятии проходят детские мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей

В Селенгинском районе инспекторы ПДН районного отдела полиции совместно с сотрудниками отделом социальной защиты населения, комитета по физической культуре и спорту администрации МО «Селенгинский район» провели весёлые старты для детей, находящихся в социально опасном положении, приуроченные к Международному дню защиты детей.