Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Каждому воздастся по заслугам егоЭкс-директор "ДВЭ...
  • Ивановна
    Молодцы что сказать просто молодцы надо постоянно этим заниматьсяВ Республике Мари...
  • Ивановна
    Неужели назрел этот момент и он насВ Амурском соедин...

В Бурятии проходят детские мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей

В Бурятии проходят детские мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей

В Селенгинском районе инспекторы ПДН районного отдела полиции совместно с сотрудниками отделом социальной защиты населения, комитета по физической культуре и спорту администрации МО «Селенгинский район» провели весёлые старты для детей, находящихся в социально опасном положении, приуроченные к Международному дню защиты детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх