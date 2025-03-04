Рогов оценил план Макрона о перемирии

План президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине, по мнению Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ, имеет скрытые мотивы, направленные на ослабление российских войск в воздухе и обеспечение вывоза ресурсов с Украины.