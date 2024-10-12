ТАСС: Дело Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство

Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
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