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«Интер Майами» Месси выиграл 5-й матч подряд и лидирует в общей таблице МЛС

«Интер Майами» Месси выиграл 5-й матч подряд и лидирует в общей таблице МЛС

«Интер Майами» одолел «Монреаль Импэкт» (3:2) в матче МЛС. Клуб из Флориды, за который выступает Лионель Месси, одержал 5-ю победу подряд и по-прежнему лидирует в общей таблице лиги, набрав 27 очков в 13 играх.

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