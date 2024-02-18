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Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа

Пожалуй самое странное в истории со смертью Навального*, являются даже не обстоятельства смерти, которые ни у кого не вызывают сомнений, если конечно не брать в расчет мнение оголтелых западных СМИ и либерастов всех мастей.

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