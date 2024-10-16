Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

В Херсонской области россиянину дали восемь лет колонии строгого режима за участие в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
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