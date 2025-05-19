На субботнике в Ялте Сергей Богатыренко носил бревно, повторяя сцену помощи трудящимся главарем мирового пролетариата.
Ленинский пример в Крыму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Накормили пловом наверное от переизбытка узбеков в ЕР.
Ответить
15 час.
ВФ
Владимир Фурцев
Кто бы сомневался, что только ЕР способна добровольно принудительно организовать субботник. Дело хорошее. Одна проблема- дворцы продали, как и бревна, а у трудящихся осталось только "право на отдых".
Ответить
15 час.
Свежие комментарии