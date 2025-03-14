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Царьград

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Перемирие пахнет кровью! Противник посыпался в Курской области, Зеленский завопил о мире. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Перемирие пахнет кровью! Противник посыпался в Курской области, Зеленский завопил о мире. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Русские военкоры пишут о том, что русская операция "Поток" загнала украинскую армию в тупик. Суджу освободили, впереди дорога на Сумскую область.

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