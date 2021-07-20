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Хуснуллин: российское правительство ищет механизмы сдерживания цен на жилье

Хуснуллин: российское правительство ищет механизмы сдерживания цен на жилье

Власти России на данный момент занимаются поисками методов, которые смогут сдержать рост цен на недвижимость.

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Александр
Еще бы обратил внимание на падение качества и снижение безопасности в понастроенных человейниках. Мошенники цены накручивают на стройматериалы, а он Мыслителя изображает. Все эти девлопперы в свои особняки за Ла-Маншем переберутся. А через 25 лет понастроенные человейники посыпятся. Хотя о чем я? После Хуснуллина хоть потоп.
Антон
Да просто хочет показать видимость бурной деятельности

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