Хуснуллин: российское правительство ищет механизмы сдерживания цен на жилье

Политика СегодняПолитикаХуснуллин: российское правительство ищет механизмы сдерживания цен на жилье Власти России на данный момент занимаются поисками методов, которые смогут сдержать рост цен на недвижимость.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЕще бы обратил внимание на падение качества и снижение безопасности в понастроенных человейниках. Мошенники цены накручивают на стройматериалы, а он Мыслителя изображает. Все эти девлопперы в свои особняки за Ла-Маншем переберутся. А через 25 лет понастроенные человейники посыпятся. Хотя о чем я? После Хуснуллина хоть потоп.ААнтонДа просто хочет показать видимость бурной деятельностиКомментировать
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