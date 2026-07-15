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Журнал «Профиль»

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Таксисты в Турции начали угрожать туристам

В Турции участились конфликты между водителями традиционных такси и сервисов заказа автомобилей. Особенно острой ситуация стала на курорте Бодрум, где туристы, пользующиеся приложениями для вызова машин, сталкиваются с угрозами, а между таксистами нередко происходят ссоры и драки, рассказал туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

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