Таксисты в Турции начали угрожать туристам

В Турции участились конфликты между водителями традиционных такси и сервисов заказа автомобилей. Особенно острой ситуация стала на курорте Бодрум, где туристы, пользующиеся приложениями для вызова машин, сталкиваются с угрозами, а между таксистами нередко происходят ссоры и драки, рассказал туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.