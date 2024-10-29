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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» примет «Эльферсберг», «Дортмунд» в гостях у «Вольфсбурга»

Во вторник «Байер» примет «Эльферсберг», «Лейпциг» – «Санкт-Паули», дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».

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