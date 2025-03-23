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Fox News: Кейт Миддлтон с трудом терпит "капризы" принца Уильяма

Fox News: Кейт Миддлтон с трудом терпит "капризы" принца Уильяма

www.globallookpress.com/Pool/Keystone Press Agency Принцесса Кейт Миддлтон с трудом борется с истериками и раздражительностью своего супруга – старшего сына короля Великобритании Карла III принца Уильяма.

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