В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июня

С 1 июня в России начнет действовать ряд изменений в разных сферах жизни граждан, направленных на повышение безопасности финансовых операций, качества медицинского обслуживания и порядка въезда иностранцев.
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